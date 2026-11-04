कानपुर: डॉ. अनिल जोशी बोले- अल नीनो से बढ़ेंगी फ्लैश फ्लड और पॉकेट रेन की घटनाएं, दी ये बड़ी चेतावनी

अल नीनो और पश्चिमी विक्षोभ जैसी मौसमी प्रणालियों में बदलाव जलवायु परिवर्तन के खतरे का संकेत है। इनके कारण फ्लैश फ्लड और पॉकेट रेन की घटनाएं बढ़ेंगी। इसका सबसे बुरा असर स्थानीय छोटी नदियों पर पड़ेगा। बारिश का चक्र प्रभावित होने से ये नदियां या तो धीरे-धीरे सूख जाएंगी या फिर अचानक आई बाढ़ से आसपास के इलाकों में तबाही मचाएंगी। हिमालय से निकलने वाली नदियों पर भी संकट गहराएगा।

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यह कहना है हिमालयन इन्वायरनमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन आर्गेनाइजेशन (हेस्को) के प्रमुख पर्यावरणविद पद्मश्री डॉ. अनिल प्रकाश जोशी का। डॉ. जोशी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई तीन हजार किलोमीटर लंबी प्रकृति पथ साइकिल यात्रा लेकर शहर पहुंचे थे। यात्रा सात राज्यों से गुजरेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा नेपाल के जनकपुरधाम से शुरू होकर उत्तराखंड के देहरादून तक जाएगी।