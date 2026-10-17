कानपुर: राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट के लिए जिला टीम घोषित, 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद में जलवा बिखेरेंगे एथलीट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 18 Oct 2026 04:25 PM IST
सार
Kanpur News: कानपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट-2026 के लिए 13 सदस्यीय जिला टीम की घोषणा कर दी है। चयनित खिलाड़ी 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद के तेलंगाना स्थित बाइक्स विश्वविद्यालय में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कानपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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विस्तार
राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट-2026 के लिए जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन कानपुर ने 13 खिलाड़ियों की टीम घोषित कर दी है। चयनित खिलाड़ी 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद के तेलंगाना स्थित बाइक्स विश्वविद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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बालक वर्ग में ऋषभ पाल, वैभव सिंह, कृष्णा श्रीवास्तव, शौर्यवर्धन कपूर, गौरव तिवारी, सादिक अली और उत्कर्ष सिंह हैं। बालिका वर्ग में वेदिका शुक्ला, कृति माहेश्वरी, अनुष्का यादव, नित्या द्विवेदी, प्रियंका राजपूत और तान्या सैनी हैं। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव डॉ. नरेश कुमार चौधरी ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी।
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