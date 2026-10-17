कानपुर: राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट के लिए जिला टीम घोषित, 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद में जलवा बिखेरेंगे एथलीट

राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट-2026 के लिए जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन कानपुर ने 13 खिलाड़ियों की टीम घोषित कर दी है। चयनित खिलाड़ी 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद के तेलंगाना स्थित बाइक्स विश्वविद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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बालक वर्ग में ऋषभ पाल, वैभव सिंह, कृष्णा श्रीवास्तव, शौर्यवर्धन कपूर, गौरव तिवारी, सादिक अली और उत्कर्ष सिंह हैं। बालिका वर्ग में वेदिका शुक्ला, कृति माहेश्वरी, अनुष्का यादव, नित्या द्विवेदी, प्रियंका राजपूत और तान्या सैनी हैं। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव डॉ. नरेश कुमार चौधरी ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी।