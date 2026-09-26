कानपुर: ओवरटेक के विवाद में चले लाठी-डंडे, पथराव, रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 26 Sep 2026 11:51 PM IST
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सनिगवां निवासी सौरभ मौर्या ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि शुक्रवार रात वह अपने साथी सुनील कुमार के साथ सनिगवां में डॉ. अनिमेष कुशवाहा के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रामादेवी आरओबी पर दूसरी कार सवार युवकों से ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पीछा करके सनिगवां के अन्ना चौराहे के पास उनकी कार रोक ली। इसके बाद मोहित सिंह, कृष्णा ठाकुर, सौरभ सिंह, कुशाग्र सिंह उर्फ लाला और उनके पांच अज्ञात साथियों ने हमला कर दिया। दोनों को रॉड और लाठी-डंडों से पीटा। विरोध करने पर पथराव किया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी मौके से भाग निकले। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्जकर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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