कानपुर: जेड स्क्वेयर मॉल में लिफ्ट में चढ़ने को लेकर विवाद, युवक और महिला में चले लात-घूंसे, थाने ले गई पुलिस

कानपुर में जेड स्क्वेयर मॉल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लिफ्ट में चढ़ने की बात को लेकर एक युवक और महिला के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार को मॉल में काफी भीड़ थी। इसी दौरान लिफ्ट में पहले प्रवेश करने को लेकर एक युवक और महिला के बीच कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगे। मॉल में मौजूद सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) ने बीच-बचाव करने की कोशिश की।