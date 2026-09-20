कानपुर: जेड स्क्वेयर मॉल में लिफ्ट में चढ़ने को लेकर विवाद, युवक और महिला में चले लात-घूंसे, थाने ले गई पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 20 Sep 2026 03:37 PM IST
सार
Kanpur News: जेड स्क्वेयर मॉल में लिफ्ट में चढ़ने के मामूली विवाद को लेकर एक युवक और महिला के बीच जमकर मारपीट हो गई। मॉल में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई।
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विस्तार
कानपुर में जेड स्क्वेयर मॉल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लिफ्ट में चढ़ने की बात को लेकर एक युवक और महिला के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार को मॉल में काफी भीड़ थी। इसी दौरान लिफ्ट में पहले प्रवेश करने को लेकर एक युवक और महिला के बीच कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगे। मॉल में मौजूद सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) ने बीच-बचाव करने की कोशिश की।
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पुलिस दोनों को ले गई थाने
हालांकि, हंगामा बढ़ता देख तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और थाने ले आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं, मॉल में मौजूद राहगीरों द्वारा बनाए गए मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।