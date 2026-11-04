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कानपुर: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का सपा-कांग्रेस पर हमला, कहा- हारते ही उठाते हैं ईवीएम पर सवाल, कही ये बात

Wed, 04 Nov 2026 02:02 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 02:02 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में आयोजित लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इंडी गठबंधन, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस संविधान की भावना को दरकिनार कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।

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Kanpur Deputy CM Brajesh Pathak attacks SP Congress says they raise questions about EVMs the moment they lose
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि इंडी गठबंधन के कोई भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जनता के बीच अपनी जमीन खो चुकी हैं। ये दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। वह मंगलवार को कानपुर में भाजपा की ओर से आयोजित लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे थे।

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इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान की भावना को दरकिनार किया है। चुनाव जीतने पर इन्हें ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन हारते ही ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद में जेलों में बंद गुंडे और माफिया भी खुशियां मना रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बदलने पर वे बाहर आकर फिर जनता पर अत्याचार करेंगे, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।

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भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे पर्दे के पीछे से देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की बातें कर रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते। उन्होंने दावा किया कि जनता के समर्थन से भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

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