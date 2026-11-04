कानपुर: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का सपा-कांग्रेस पर हमला, कहा- हारते ही उठाते हैं ईवीएम पर सवाल, कही ये बात

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि इंडी गठबंधन के कोई भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जनता के बीच अपनी जमीन खो चुकी हैं। ये दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। वह मंगलवार को कानपुर में भाजपा की ओर से आयोजित लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे थे।

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इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान की भावना को दरकिनार किया है। चुनाव जीतने पर इन्हें ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन हारते ही ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद में जेलों में बंद गुंडे और माफिया भी खुशियां मना रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बदलने पर वे बाहर आकर फिर जनता पर अत्याचार करेंगे, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।