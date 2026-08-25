कानपुर: सेंट्रल पर डिप्टी सीसीएम का औचक छापा, बिना परिचय दिए खरीदे फूड आइटम्स, स्टालों में मिली अनियमितता

कानपुर में प्रयागराज से पहुंचे डिप्टी सीसीएम एसके श्रीवास्तव ने मंगलवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अचानक छापेमारी कर खानपान व्यवस्था का जायजा लिया। खास बात यह रही कि निरीक्षण की जानकारी स्टेशन के किसी अधिकारी को पहले से नहीं दी गई, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन



डिप्टी सीसीएम ने प्लेटफार्म नंबर एक स्थित फूड प्लाजा समेत कई खानपान स्टालों का गुपचुप तरीके से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना अपना परिचय बताए विभिन्न स्टालों से खानपान सामग्री खरीदी और उसकी गुणवत्ता की जांच की। इसे खाद्य सामग्री के नमूने लेने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।