कानपुर देहात: पशु आहार फैक्टरी में घायल कर्मी की मौत, मुआवजे के लिए गेट पर रखा शव, परिजनों ने लगाया जाम

कानपुर देहात में रनियां थाना क्षेत्र के विसायकपुर स्थित पशु आहार फैक्टरी में काम के दौरान गिरकर घायल हुए कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को परिजन शव लेकर फैक्टरी गेट पर पहुंच गए और मुआवजे की मांग को लेकर बैठ गए। रनियां के आंबेडकर नगर निवासी जयराम पाल (55) फैक्टरी में काम करते थे। 19 अक्तूबर को काम के दौरान गिरने से वह घायल हो गए थे।

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फैक्टरी प्रबंधन की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर फैक्टरी गेट पर पहुंच गए और मुआवजे की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाने लगे। थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि परिवार के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों को समझाया कर मामला शांत कराया जा रहा है। फैक्टरी प्रबंधन की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर फैक्टरी गेट पर पहुंच गए और मुआवजे की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाने लगे। थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि परिवार के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों को समझाया कर मामला शांत कराया जा रहा है।

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