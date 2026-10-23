कानपुर: 25 मुकदमों में आरोपी वारंटी गिरफ्तार, घर के बाहर से जीआरपी ने दबोचा, लंबे समय से चल रहा था फरार
Kanpur News: सेंट्रल जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी समेत विभिन्न संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 25 मुकदमों के आरोपी गुलजार उर्फ आंशू को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे जाजमऊ के वाजिदपुर स्थित उसके घर के बाहर से दबोचा।
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कानपुर में ट्रेनों में चोरी समेत विभिन्न मामलों में आरोपी गुलजार उर्फ आंशू को जीआरपी कानपुर सेंट्रल ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे जाजमऊ के वाजिदपुर स्थित घर के बाहर से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं।
जीआरपी के अनुसार, गुलजार उर्फ आंशू (34) के खिलाफ कानपुर सेंट्रल थाने में दर्ज चोरी और चोरी का माल रखने के मामले में न्यायालय से वारंट जारी हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काफी समय से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जमीनी सूचनाओं के आधार पर प्रयास कर रही थी। शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
चोरी से लेकर एनडीपीएस एक्ट तक के मुकदमे
पुलिस की ओर से जारी आपराधिक इतिहास के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ जीआरपी कानपुर सेंट्रल में चोरी और चोरी का माल रखने के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। सूची में जीआरपी फर्रुखाबाद, रेल बाजार, किदवई नगर और कोतवाली कानपुर नगर के अलावा लखनऊ के आलमबाग और कासगंज के कोतवाली थाने के मामले भी शामिल हैं।