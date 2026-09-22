कानपुर देहात हादसा: हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी बस, आधा दर्जन यात्री घायल

कानपुर देहात जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर पवनाइया गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिहार से जयपुर जा रही अमर ट्रैवल्स की एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर बीच हाईवे पर ही पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस काफी तेज रफ्तार में थी। जैसे ही बस डेरापुर थाना क्षेत्र के पवनाइया गांव के पास पहुंची, चालक वाहन से अपना संतुलन खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर हाईवे के बीचों-बीच पलट गई। बस के पलटते ही अंदर मौजूद यात्रियों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस काफी तेज रफ्तार में थी। जैसे ही बस डेरापुर थाना क्षेत्र के पवनाइया गांव के पास पहुंची, चालक वाहन से अपना संतुलन खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर हाईवे के बीचों-बीच पलट गई। बस के पलटते ही अंदर मौजूद यात्रियों में कोहराम मच गया।

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