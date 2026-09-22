कानपुर देहात हादसा: हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी बस, आधा दर्जन यात्री घायल
Kanpur Dehat News: डेरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवनाइया गांव के पास बिहार से जयपुर जा रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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कानपुर देहात जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर पवनाइया गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिहार से जयपुर जा रही अमर ट्रैवल्स की एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर बीच हाईवे पर ही पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस काफी तेज रफ्तार में थी। जैसे ही बस डेरापुर थाना क्षेत्र के पवनाइया गांव के पास पहुंची, चालक वाहन से अपना संतुलन खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर हाईवे के बीचों-बीच पलट गई। बस के पलटते ही अंदर मौजूद यात्रियों में कोहराम मच गया।
आधा दर्जन यात्री घायल, टला बड़ा हादसा
जान बचाने के लिए लोग खिड़कियों व शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार, गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बस को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराने में जुटी है।