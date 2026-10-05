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कानपुर देहात: करंट लगने से चार वर्षीय मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Mon, 05 Oct 2026 10:29 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 05 Oct 2026 10:29 AM IST
सार

Kanpur Dehat News: करंट लगने से मासूम की जान चली गई। बच्चे का शव देख परिवार में मातम छा गया। 

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Kanpur Dehat: 4-year-old child dies of electrocution; family devastated
मासूम की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झींझक नगर के सम्राट अशोक नगर मोहल्ला ननिहाल में सोमवार सुबह घर के अंदर खेलते समय करंट लगने से चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो-रोकर बुरा हाल रहा। जानकारी के अनुसार मोहल्ला ननिहाल निवासी सनी का चार वर्षीय पुत्र सार्थक घर के अंदर खेल रहा था। इसी दौरान वह चल रहे टेबल फैन के तार के करंट की चपेट में आ गया। अचेत होकर गिरने पर परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया।
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