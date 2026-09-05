कानपुर: पीएचसी में उमड़ी मरीजों की भीड़, बुखार और चर्म रोगियों की भरमार, डॉक्टरों ने दी सतर्कता बरतने की सलाह

कानपुर के शुक्लागंज में शनिवार को धूप निकलने के बाद मौसम खुला और अचानक राजधानी मार्ग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने और उमस होने के साथ ही मौसम में उतार-चढ़ाव रहा।

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इस कारण बुखार खांसी और चर्म रोगियों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। आज ओपीडी के दौरान करीब ढाई सौ मरीजों का उपचार दोपहर एक बजे तक किया गया। इसके बाद भी मरीजों का आना जारी रहा। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके खान-पान और चिकित्सीय परामर्श भी साथ में दिए गए। इस कारण बुखार खांसी और चर्म रोगियों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। आज ओपीडी के दौरान करीब ढाई सौ मरीजों का उपचार दोपहर एक बजे तक किया गया। इसके बाद भी मरीजों का आना जारी रहा। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके खान-पान और चिकित्सीय परामर्श भी साथ में दिए गए।

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