कानपुर सड़क हादसा: फॉर्च्यूनर और बाइक की जोरदार भिड़ंत, दो युवक गंभीर रूप से घायल, कार छोड़कर चालक फरार

कानपुर में बिल्हौर कस्बे के अरौल थाना क्षेत्र में लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर शनिवार दोपहर दादिखा गांव के समीप फॉर्च्यूनर कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

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हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया है। पुलिस की शुरुआती जांच में युवकों के पास मिले आधार कार्ड से एक युवक की पहचान उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र के ताजपुर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया है। पुलिस की शुरुआती जांच में युवकों के पास मिले आधार कार्ड से एक युवक की पहचान उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र के ताजपुर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

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