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कानपुर सड़क हादसा: फॉर्च्यूनर और बाइक की जोरदार भिड़ंत, दो युवक गंभीर रूप से घायल, कार छोड़कर चालक फरार

Sat, 07 Nov 2026 02:37 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 07 Nov 2026 02:37 PM IST
सार

Kanpur News: लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर फॉर्च्यूनर और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए एक युवक की पहचान कर जांच शुरू कर दी है।

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Kanpur collision between Fortuner and bike leaves two youths  injured driver flees scene abandoning the car
घटनास्थल पर पड़ी बाइक - फोटो : Amar ujala

विस्तार
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कानपुर में बिल्हौर कस्बे के अरौल थाना क्षेत्र में लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर शनिवार दोपहर दादिखा गांव के समीप फॉर्च्यूनर कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

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हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया है। पुलिस की शुरुआती जांच में युवकों के पास मिले आधार कार्ड से एक युवक की पहचान उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र के ताजपुर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

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