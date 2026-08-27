कानपुर: चकेरी पुलिस ने शातिर वाहन चोर को दबोचा, चार चोरी की गाड़ियां बरामद, डेढ़ माह पहले ही जेल से छूटा था

कानपुर में चकेरी पुलिस ने सनिगवां के उत्तम आईटीआई से बुधवार रात एक शातिर वाहन चोर सतेंद्र कुमार उर्फ मयंक तिवारी उर्फ सत्या को गिरफ्तार कर लिया। शातिर फतेहपुर के ग्राम चरई थाना जाफरगंज का रहने वाला था। आरोपी फतेहपुर से बस से रामादेवी चौराहा आता था, जिसके बाद बाइकों और स्कूटी को चुराकर फतेहपुर व उन्नाव की तरफ भाग जाता था।

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शातिर के पास से तीन बाइक व एक स्कूटी बरामद हुई है। शातिर डेढ़ माह पहले ही फतेहपुर के बिंदकी थाने से वाहन चोरी के मामले में छूटा था। एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के गैंग को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।