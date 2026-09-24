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कानपुर: व्यापारी का पांच दिन बाद मिला शव, कपड़ों और ताबीज से हुई पहचान, शव पोस्टमार्टम को भेजा, परिजन बेहाल

Thu, 24 Sep 2026 03:57 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 24 Sep 2026 03:57 PM IST
सार

Kanpur News: बांगरमऊ से 19 सितंबर से लापता किराना व्यापारी का शव पांच दिन बाद करीब 62 किलोमीटर दूर कानपुर में गंगा बैराज के गेट नंबर 21 के पास तैरता हुआ मिला। नानामऊ घाट वाले गंगा पुल पर बाइक खड़ी कर नदी में छलांग लगाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Kanpur Businessmans body found after five days identified by clothes and an amulet
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में उन्नाव के बांगरमऊ से लापता व्यापारी का शव पांच दिन बाद करीब 62 किलोमीटर दूर कानपुर के गंगा बैराज के गेट नंबर 21 के पास गंगा नदी में मिला। 25 वर्षीय इसरार मोहम्मद के नानामऊ घाट से गंगा में छलांग लगाने की बात सामने आई थी। इसके बाद से गोताखोर और जल पुलिस लगातार नदी में उसकी तलाश कर रहे थे। बुधवार दोपहर शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने कपड़ों और ताबीज से उसकी पहचान की।

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बांगरमऊ के ग्राम भिखारीपुर पतासिया निवासी मोहम्मद रईस किराना स्टोर चलाते हैं। उनके चार बेटों में इसरार सबसे छोटा था। भाइयों के मुताबिक, 19 सितंबर की दोपहर करीब दो बजे इसरार बाइक से नानामऊ घाट पहुंचा था। वहां बाइक खड़ी करने के बाद वह पुल से गंगा में कूद गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक के नंबर से परिजनों को जानकारी दी।

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पांच दिन बाद गंगा बैराज में मिला शव
इसके बाद गोताखोरों और जल पुलिस की मदद से गंगा में तलाश शुरू कराई गई। करीब पांच दिन बाद बांगरमऊ से लगभग 62 किलोमीटर दूर गंगा बैराज पर शव मिलने से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। नवाबगंज इंस्पेक्टर राजकेसर ने बताया कि कपड़ों और ताबीज के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान इसरार के रूप में की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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