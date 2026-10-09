कानपुर: पुलिस के सामने दबंगई, नाली विवाद में युवक को बेरहमी से पीटा, घसीटकर ले जाने का किया प्रयास, उठे सवाल

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास इलाके में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रह गया है। यहां नाली के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के सामने ही एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। दबंगों ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर युवक को सड़क पर पटक दिया, बेरहमी से पीटा और घसीटकर ले जाने की कोशिश की।

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इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी नजर आई। पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, आवास विकास में नाली के पानी की निकासी को लेकर पड़ोसियों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। सूचना पर विवाद शांत कराने कल्याणपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी।