फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Brazen display of muscle power in front of police youth brutally beaten and dragged dispute over drain

कानपुर: पुलिस के सामने दबंगई, नाली विवाद में युवक को बेरहमी से पीटा, घसीटकर ले जाने का किया प्रयास, उठे सवाल

Fri, 09 Oct 2026 04:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 09 Oct 2026 04:13 PM IST
सार

Kanpur News: कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास में नाली को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक को सड़क पर बेरहमी से पीटा और जमीन पर घसीटकर ले जाने का प्रयास किया।

विज्ञापन
Kanpur Brazen display of muscle power in front of police youth brutally beaten and dragged dispute over drain
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास इलाके में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रह गया है। यहां नाली के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के सामने ही एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। दबंगों ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर युवक को सड़क पर पटक दिया, बेरहमी से पीटा और घसीटकर ले जाने की कोशिश की।

विज्ञापन

इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी नजर आई। पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, आवास विकास में नाली के पानी की निकासी को लेकर पड़ोसियों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। सूचना पर विवाद शांत कराने कल्याणपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी।

विज्ञापन
Trending Videos





पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
लेकिन पुलिस के पहुंचते ही दबंग और अधिक आक्रामक हो गए। उन्होंने कानून-व्यवस्था की परवाह किए बिना पुलिस के ठीक सामने पीड़ित युवक पर हमला कर दिया। दबंगों ने युवक को लात-घूंसों से पीटा और जमीन पर गिराकर घसीटने की कोशिश की, जिससे पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed