कानपुर: गुजैनी नहर से बरामद हुआ बार अध्यक्ष का शव, जबरन कार में डालकर ले गए थे आरोपी, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार (70) के अपहरण और हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शनिवार रात कानपुर-झांसी हाईवे के दुर्गा मंदिर चौराहे से कार सवार बदमाशों द्वारा अगवा किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता का शव रविवार को कानपुर के गुजैनी इलाके से गुजर रही नहर में उतराता हुआ मिला।

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पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उन्होंने हत्या के बाद शव को गुजैनी नहर में फेंका था, जिसके आधार पर कालपी और गुजैनी पुलिस ने संयुक्त रूप से यह बरामदगी की। जांच अधिकारियों के अनुसार, बदमाशों ने केस की फाइल देने के बहाने फोन कर गयादीन अहिरवार को बुलाया था और वहां से उन्हें जबरन कार में डालकर उरई की तरफ ले गए थे।