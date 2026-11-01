फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Body of Bar Association president recovered from Gujaini canal accused forcibly bundled him into a car

कानपुर: गुजैनी नहर से बरामद हुआ बार अध्यक्ष का शव, जबरन कार में डालकर ले गए थे आरोपी, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 01 Nov 2026 01:31 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 01 Nov 2026 01:31 PM IST
सार

Kanpur News: कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अपहरण के बाद हत्या के मामले पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर गुजैनी नहर से उनका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य संकलित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

विज्ञापन
Kanpur Body of Bar Association president recovered from Gujaini canal accused forcibly bundled him into a car
गुजैनी नहर में मिला शव - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार (70) के अपहरण और हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शनिवार रात कानपुर-झांसी हाईवे के दुर्गा मंदिर चौराहे से कार सवार बदमाशों द्वारा अगवा किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता का शव रविवार को कानपुर के गुजैनी इलाके से गुजर रही नहर में उतराता हुआ मिला।

विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उन्होंने हत्या के बाद शव को गुजैनी नहर में फेंका था, जिसके आधार पर कालपी और गुजैनी पुलिस ने संयुक्त रूप से यह बरामदगी की। जांच अधिकारियों के अनुसार, बदमाशों ने केस की फाइल देने के बहाने फोन कर गयादीन अहिरवार को बुलाया था और वहां से उन्हें जबरन कार में डालकर उरई की तरफ ले गए थे।

विज्ञापन
Trending Videos

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
इसके बाद उनका और अपहरणकर्ताओं का फोन बंद हो गया था। पुलिस ने जब हिरासत में लिए गए संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने सच उगल दिया। रविवार को फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने गुजैनी नहर से शव को बाहर निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस सनसनीखेज वारदात से वकीलों और परिजनों में गहरा शोक व आक्रोश व्याप्त है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed