कानपुर बीरू हत्याकांड: कार चालक पवन और दिलीप गिरफ्तार, भाजपा नेता का कनेक्शन आया सामने, पूछताछ में कही ये बात
Kanpur News: हनुमंत विहार क्षेत्र में बीरू भदौरिया की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य कार चालक पवन और उसके साथी दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद कार लेकर फतेहपुर भाग गए थे, जबकि दो अन्य आरोपी पिंटू और दीपक अभी भी फरार हैं।
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कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में सेल्समैन बीरू सिंह भदौरिया की कार से कुचलकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार चला रहे पवन और उसके साथी दिलीप को फतेहपुर से दबोचा है। पूछताछ में आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वहीं, गिरफ्तार आरोपी के एक भाजपा नेता से जुड़े होने के कारण इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का दायरा और पेचीदा हो गया है।
पुलिस पूछताछ में कार चालक पवन और दिलीप ने बताया कि विजयादशमी की रात विवाद के बाद जब उन्होंने कार से टक्कर मारी, तो बीरू बोनट से उछलकर कार की छत पर जा गिरा था। इसके बाद डर और गुस्से में वे उसे छत पर ही फंसाकर गलियों में भगाते रहे और अंत में रौंदकर मार डाला।
अन्य दो आरोपियों की तलाश
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत गाड़ी लेकर फतेहपुर भाग गए थे, जहां से पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की मदद से उन्हें धर दबोचा। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल अन्य दो आरोपी पिंटू और दीपक अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
भाजपा नेता के कनेक्शन से गरमाई सियासत
इस पूरे हत्याकांड में नया मोड़ तब आया जब यह पता चला कि गिरफ्तार आरोपी दिलीप स्थानीय भाजपा नेता रमेश यादव के यहां काम करता है। कुछ समय पहले ही इसी भाजपा नेता के यहां लूट की एक घटना भी हो चुकी है, जिसके चलते इस मामले के तार पुरानी घटनाओं और रंजिश से भी जोड़े जा रहे हैं। पुलिस अब इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी और इसमें अन्य किसकी संलिप्तता है।