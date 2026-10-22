कानपुर बीरू हत्याकांड: कार चालक पवन और दिलीप गिरफ्तार, भाजपा नेता का कनेक्शन आया सामने, पूछताछ में कही ये बात

कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में सेल्समैन बीरू सिंह भदौरिया की कार से कुचलकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार चला रहे पवन और उसके साथी दिलीप को फतेहपुर से दबोचा है। पूछताछ में आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वहीं, गिरफ्तार आरोपी के एक भाजपा नेता से जुड़े होने के कारण इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का दायरा और पेचीदा हो गया है।

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पुलिस पूछताछ में कार चालक पवन और दिलीप ने बताया कि विजयादशमी की रात विवाद के बाद जब उन्होंने कार से टक्कर मारी, तो बीरू बोनट से उछलकर कार की छत पर जा गिरा था। इसके बाद डर और गुस्से में वे उसे छत पर ही फंसाकर गलियों में भगाते रहे और अंत में रौंदकर मार डाला।