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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur All 741 buses to operate from Diwali to Chhath leave for drivers and conductors cancelled

कानपुर: दीपावली से छठ तक चलेंगी सभी 741 बसें, चालकों-परिचालकों  की छुट्टियां निरस्त, ऐसे तय होंगे रूट-फेरे

Sun, 01 Nov 2026 10:56 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 01 Nov 2026 10:56 AM IST
सार

Kanpur News: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने आगामी दीपावली से लेकर छठ महापर्व तक यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इस दौरान परिक्षेत्र की सभी 741 बसों  का शत-प्रतिशत संचालन किया जाएगा। यात्रियों की भीड़ के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

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Kanpur All 741 buses to operate from Diwali to Chhath leave for drivers and conductors cancelled
कानपुर रोडवेज बसें - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में त्योहारों को लेकर परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। दीपावली से छठ महापर्व तक कानपुर परिक्षेत्र की सभी 741 बसों का संचालन होगा। इनमें रिजर्व कोटे की 74 बसें भी हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या और मांग के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

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इसके साथ ही परिवहन निगम ने चालकों और परिचालकों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। इसी तरह कार्यशाला के कर्मचारी भी ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा, ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस फैसले से घर आने-जाने वाले यात्रियों को होगा फायदा।

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दीपावली से छठ तक सभी बसों का संचालन किया जाएगा। कार्यशालाओं में बसों की कमियां दूर कराई जा रही हैं। यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसों के फेरे और रूट तय किए जाएंगे।  -महेश कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक

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