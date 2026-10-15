कानपुर: 30 रुपये घंटे में सेंट्रल में एसी वेटिंग रूम शुरू, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

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सेंट्रल स्टेशन में वातानूकुलित वेटिंग रूम शुरू हो गया है। इसमें यात्रियों को बैठने, आराम करने और जलपान की सुविधा मिलेगी। सामान्य एसी वेटिंग रूम में एक घंटे बिताने के लिए 30 रुपये देने होंगे। वहीं, एक्जीक्यूटिव वेटिंग एरिया के लिए 50 रुपये प्रति घंटे का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसका उद्घाटन उप मुख्य यातायात प्रबंधक अकान्शु गोविल ने किया। वेटिंग रूम में यात्रियों को बैठने और आराम करने की व्यवस्था की गई है।