कानपुर: लोन का झांसा देकर खाता खुलवाया, तमंचा लगाकर छीने रुपये, खाते में हुआ 25 लाख का खेल, पढ़ें पूरा मामला

कानपुर में लोन दिलाने का झांसा देकर युवक का बैंक खाता खुलवाया गया। जब युवक ने खाते की चेकबुक, सिम और एटीएम देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके सीने पर तमंचा लगा दिया। जान से मारने और मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 हजार रुपये समेत बैंक से जुड़े दस्तावेज ले लिए। इसके बाद उसी खाते में पांच दिन के भीतर करीब 25 लाख रुपये का लेनदेन कर दिया गया।

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खाता फ्रीज होने पर पीड़ित को साइबर फ्रॉड की जानकारी हुई। जूही बसंती नगर निवासी मोहम्मद शादाब ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि करीब तीन साल से काम ठीक नहीं चल रहा था। आर्थिक तंगी के कारण उसे लोन की जरूरत थी। परिचित खालिद ने उसकी मुलाकात साहजेब वारिस से कराई। साहजेब ने खाते में लेनदेन कर सिविल स्कोर सुधारने और लोन दिलाने का भरोसा दिया।