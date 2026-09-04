कानपुर: सात करोड़ की ठगी का मामला, प्लॉट और कारोबार में साझेदारी का दिया था झांसा, आरोपी गिरफ्तार
Kanpur News: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में प्लॉट दिलाने और कारोबार में साझेदारी का झांसा देकर करीब सात करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नामजद आरोपी प्रशांत द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है।
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कानपुर में प्लॉट और कारोबार में साझेदारी का झांसा देकर करीब सात करोड़ रुपये की ठगी के मामले में कल्याणपुर पुलिस ने एक आरोपी प्रशांत द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। कल्याणपुर निवासी अजय सिंह चौहान ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि कारोबार में साझेदारी और प्लॉट दिलाने का झांसा देकर उनसे करीब सात करोड़ रुपये लिए गए।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 600 वर्ग गज के प्लॉट की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये बताई गई थी। बाद में कारोबार के लिए रकम ली गई और कंपनी की संपत्ति को बैंक में गिरवी रख दिया गया। आरोप है कि इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनी की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई। रकम का कुछ हिस्सा आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों के खातों में भी भेजे जाने का आरोप है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
रकम वापस मांगने पर पीड़ित को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामले में राजीव त्रिपाठी, रवि त्रिपाठी, वंदना त्रिपाठी और प्रशांत द्विवेदी के खिलाफ कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कल्याणपुर इंस्पेक्टर केशव तिवारी ने बताया कि मामले ने प्रशांत द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नामजद आरोपियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।