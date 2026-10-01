कानपुर: पीएनबी खाते से उड़ गए 2200 रुपये, यूपीआई से पार हुए पैसे, पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत

कानपुर में अंबेडकरपुरम आवास-विकास निवासी राकेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे उनके मोबाइल में खाते से रुपये निकलने का मैसेज आया। पता चला कि रुपये किसी सुभानल्लाह मुनफ नाम के व्यक्ति के खाते में यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की। इसके बाद बैंक की शाखा जाकर खाता होल्ड कराया। साइबर सेल थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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