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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur 2200 siphoned off from PNB account via UPI victim lodges complaint with cyber helpline

कानपुर: पीएनबी खाते से उड़ गए 2200 रुपये, यूपीआई से पार हुए पैसे, पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत

Thu, 01 Oct 2026 03:04 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 01 Oct 2026 03:04 PM IST
सार

Kanpur News: अंबेडकरपुरम निवासी राकेश वर्मा के पंजाब नेशनल बैंक खाते से साइबर ठगों ने धोखाधड़ी कर 2,200 यूपीआई के जरिए पार कर दिए। खाते से रुपये कटते ही पीड़िता के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसमें रकम सुभानल्लाह मुनफ नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई।

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Kanpur 2200 siphoned off from PNB account via UPI victim lodges complaint with cyber helpline
साइबर क्राइम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में अंबेडकरपुरम आवास-विकास निवासी राकेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे उनके मोबाइल में खाते से रुपये निकलने का मैसेज आया। पता चला कि रुपये किसी सुभानल्लाह मुनफ नाम के व्यक्ति के खाते में यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की। इसके बाद बैंक की शाखा जाकर खाता होल्ड कराया। साइबर सेल थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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