फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur 12th District Junior Athletics Championship 270 athletes showcase their mettle in thrilling contests

कानपुर स्पोर्ट्स: 12वीं जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 270 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, रोमांचक रहे मुकाबले

Sat, 24 Oct 2026 02:50 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 02:50 PM IST
सार

Kanpur News: 12वीं कानपुर जिला वार्षिक जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया गया, जिसमें 270 उभरते हुए खिलाड़ियों ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में 184 बालकों और 86 बालिकाओं ने हिस्सा लिया।

विज्ञापन
Kanpur 12th District Junior Athletics Championship 270 athletes showcase their mettle in thrilling contests
जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में 12वीं कानपुर जिला वार्षिक जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कुल 270 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 184 बालक और 86 बालिकाएं शामिल रहीं।

विज्ञापन



विज्ञापन



प्रतियोगिता के दौरान जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, शॉटपुट और विभिन्न दौड़ स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, गति और तकनीक का परिचय देते हुए बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए जोर लगाया। प्रतियोगिता के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करने का अवसर मिला।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed