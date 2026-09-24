कानपुर: 125 साल पुराना रामगंगा नहर पुल दरका, प्लास्टर उखड़ा और दीवारें में दरारें, कभी भी हो सकता है हादसा

कानपुर में भीतरगांव ब्लॉक के साढ़-अमौर मार्ग में रामगंगा नहर पर बना मेहराब वाला पुल बुधवार की शाम प्रशासनिक अनदेखी और ओवरलोड वाहनों के आवागमन के चलते नीचे से दरक गया है। इसका निर्माण वर्ष 1901 में ईंट-पत्थर से हुआ था। इस ब्रिटिशकालीन पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

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डिफेंस कॉरिडोर साढ़ से एकघरा मोड़ जीटी रोड तक फोरलेन मार्ग का निर्माण कार्य चलता रहा है। पिछले कुछ महीनों में गिट्टी और मिट्टी से ओवरलोड डंपरों की इस मार्ग पर भारी आवाजाही खूब रही है। क्षमता से कई गुना अधिक भार ढो रहे इन ट्रकों के दबाव को सवा सौ साल पुराना यह पुल झेल नहीं पाया है।