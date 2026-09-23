कानपुर: पुलिस का जनता को बड़ा तोहफा, 24 लाख के 121 खोए मोबाइल बरामद, असली मालिकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आम जनता के हितों की रक्षा और जनसेवा की दिशा में एक काबिले तारीफ मिसाल पेश की है। पुलिस ने कुल 121 खोए व गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों के सुपुर्द कर दिए। बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की कुल अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख बताई जा रही है।'पुलिस को पिछले कुछ समय से शहर के अलग-अलग थानों में मोबाइल गुमशुदगी के संबंध में लगातार प्रार्थना पत्र मिल रहे थे। मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों को मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस के आधार पर काम पर लगाया गया था। पुलिस टीमों ने विभिन्न जनपदों और गैर राज्यों से कुल 121 मोबाइल खोज निकाले।

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