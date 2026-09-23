कानपुर: पुलिस का जनता को बड़ा तोहफा, 24 लाख के 121 खोए मोबाइल बरामद, असली मालिकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
Kanpur News: पुलिस ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न राज्यों व जनपदों से तलाश कर लगभग 24 लाख की कीमत के 121 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा इन बरामद मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया गया।
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कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आम जनता के हितों की रक्षा और जनसेवा की दिशा में एक काबिले तारीफ मिसाल पेश की है। पुलिस ने कुल 121 खोए व गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों के सुपुर्द कर दिए। बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की कुल अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख बताई जा रही है।'पुलिस को पिछले कुछ समय से शहर के अलग-अलग थानों में मोबाइल गुमशुदगी के संबंध में लगातार प्रार्थना पत्र मिल रहे थे। मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों को मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस के आधार पर काम पर लगाया गया था। पुलिस टीमों ने विभिन्न जनपदों और गैर राज्यों से कुल 121 मोबाइल खोज निकाले।
निजी डाटा सुरक्षित मिलने से नागरिकों को मिली बड़ी राहत
कमिश्नरेट पुलिस कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के तहत बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को सौंप दिए गए। महीनों पहले खोए मोबाइल अचानक सुरक्षित हाथ में वापस पाकर कई नागरिक भावुक हो गए। नागरिकों का कहना था कि मोबाइल फोन वापस मिलने से न केवल उन्हें आर्थिक क्षति से राहत मिली है, बल्कि उसमें मौजूद बेहद संवेदनशील निजी डाटा और तस्वीरें भी सुरक्षित मिल गई हैं।