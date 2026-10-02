कन्नौज: पलवल में पेड़ से टकराया ट्रक, सिर में लोहे का एंगल घुसने से चालक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

कन्नौज जिले में विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी अभिषेक (22) उर्फ भगवान पुत्र रामआसरे ट्रक चलाता था। वह ट्रक लेकर शाम सात बजे हरियाणा से पलवल जा रहा था। हरियाणा के पलवल में ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया।

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इससे ट्रक में रखे लोहे के एंगल ट्रक चालक सिर में घुस गए , जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन शाम नौ बजे पलवल हरियाणा के लिए रवाना हो गए। मृतक चार भाइयों में सबसे छोटा था।