कन्नौज सड़क हादसा: मासूम को बचाने के चक्कर में पलटा टेंपो, चालक और सवारी गंभीर घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर

कन्नौज जिले में सौरिख-छिबरामऊ मार्ग पर खोजीपुर गांव के पास शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कबाड़ चुन रहे एक मासूम बच्चे को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार टेंपो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गया। हादसे में टेंपो में सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चालक को भी चोटें आई हैं। दोनों घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।

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जानकारी के अनुसार, ग्राम नकटपुर निवासी अवनीश (36) पुत्र शुगर सिंह पाल टेंपो चलाकर अपने परिवार का गुजर-बसर करते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वह सौरिख से सवारी लेकर छिबरामऊ की ओर आ रहे थे। जैसे ही उनका टेंपो खोजीपुर गांव के पास पहुंचा। तभी अचानक सड़क पर कबाड़ चुन रहा एक बच्चा सामने आ गया। बच्चे को बचाने के प्रयास में चालक अवनीश ने हड़बड़ाहट में जोरदार ब्रेक लगा दी।