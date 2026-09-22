कन्नौज हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, भाजपा बूथ अध्यक्ष की मौत, दूसरा युवक घायल, अस्पताल में भर्ती

कन्नौज जिले के नादेमऊ चौकी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एवरेस्ट कोल्ड स्टोर के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में नादेमऊ निवासी सब्जी और फल विक्रेता सुरेंद्र सक्सेना (38) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें निजी वाहन से राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हादसे में दूसरी बाइक सवार गदनापुर निवासी अनुज (26) भी घायल हुआ है।

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उसे भी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया।नादेमऊ कस्बा निवासी सुरेंद्र सक्सेना पुत्र महावीर सक्सेना की कस्बे में सब्जी और फल की दुकान है। मंगलवार सुबह वह अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सब्जी लादकर सौरिख की ओर से नादेमऊ स्थित अपने घर और दुकान की तरफ आ रहे थे। बताया गया कि इसी दौरान गदनापुर निवासी अनुज अपाचे मोटरसाइकिल से नादेमऊ से सौरिख की ओर जा रहा था।