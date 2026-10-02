कन्नौज: ट्रांसफार्मर में तेल डालने गए संविदा कर्मी से मारपीट, बाल और चुटिया पकड़कर घसीटा, जांच में जुटी पुलिस

कन्नौज जिले में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कमालपुर में लाइन अनुरक्षण रखरखाव के दौरान एक बिजली कर्मचारी के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारियों की तहरीर के आधार पर पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

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मिली जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार सुबह करीब 10:41 बजे की है। कमालपुर गांव में 100 केवीए ट्रांसफार्मर (परिवर्तक) में तेल डालने गए संविदा कर्मचारी शिवांशु पुत्र कुलदीप नारायण के साथ गांव के ही अल्ताफ पुत्र सादिक खां और उसके दो-तीन अज्ञात साथियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।