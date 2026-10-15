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Kanpur News: कैरम बालक में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम जीती

Thu, 15 Oct 2026 01:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 01:43 AM IST
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Jawahar Navodaya Vidyalaya team won the carrom boys competition.
कानपुर देहात। जैनपुर में सीएचएस एजूकेशन सेंटर में सेवा पखवाड़ा के तहत दो दिवसीय प्रतियोगिता कराई गई। बुधवार को पहले दिन की प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की गई। इसमें कैरम बालक वर्ग में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम विजेता रही। जबकि न्यू लाइट एजूकेशन सेंटर की टीम को दूसरा स्थान मिला।
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कैरम बालिका में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम ने जीत दर्ज की। सीएचएस एजूकेशन सेंटर की टीम उप विजेता रही। खो खो बालक में केंद्रीय विद्यालय की टीम प्रथम रही। सीएचएस एजूकेशन सेंटर को द्वितीय स्थान मिला। चेस अंडर-14 बालक वर्ग में केंद्रीय विद्यालय की टीम विजेता व उपविजेता रही। अंडर-17 बालक में केंद्रीय विद्यालय टीम विजेता रही। द जैन वर्ल्ड स्कूल उप विजेता रहा।
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अंडर-14 बालिका में सीएचएस एजूकेशन सेंटर की टीम विजेता व उप विजेता रही। अंडर-17 बालिका में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम विजेता और उप विजेता रही। कैरम बालिका वर्ग में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम विजेता रही। सीएचएस एजूकेशन सेंटर उप विजेता रहा। प्रधानाचार्य शिल्पी निगम ने बताया कि बृहस्पतिवार को वालीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस के फाइनल मुकाबले होंगे। इसके बाद समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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