Kanpur News: कैरम बालक में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम जीती

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कैरम बालिका में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम ने जीत दर्ज की। सीएचएस एजूकेशन सेंटर की टीम उप विजेता रही। खो खो बालक में केंद्रीय विद्यालय की टीम प्रथम रही। सीएचएस एजूकेशन सेंटर को द्वितीय स्थान मिला। चेस अंडर-14 बालक वर्ग में केंद्रीय विद्यालय की टीम विजेता व उपविजेता रही। अंडर-17 बालक में केंद्रीय विद्यालय टीम विजेता रही। द जैन वर्ल्ड स्कूल उप विजेता रहा।अंडर-14 बालिका में सीएचएस एजूकेशन सेंटर की टीम विजेता व उप विजेता रही। अंडर-17 बालिका में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम विजेता और उप विजेता रही। कैरम बालिका वर्ग में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम विजेता रही। सीएचएस एजूकेशन सेंटर उप विजेता रहा। प्रधानाचार्य शिल्पी निगम ने बताया कि बृहस्पतिवार को वालीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस के फाइनल मुकाबले होंगे। इसके बाद समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा।