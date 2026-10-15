Kanpur News: जाजमऊ एसटीपी में दूषित स्लज मिलने पर जांच समिति गठित

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जिला पर्यावरण समिति की बैठक में मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। प्रशासन इस मामले में प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत लागू करेगा। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति या संस्था को पर्यावरणीय नुकसान और दूषित स्लज के निस्तारण की लागत वहन करनी होगी। इससे निस्तारण का पूरा आर्थिक बोझ सरकारी खजाने पर डालने के बजाय जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने समिति को जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।समिति में आईआईटी के प्रोफेसर भी शामिलसात सदस्यीय समिति में सामाजिक वानिकी प्रभाग, नगर निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी और जटेटा, जाजमऊ के सचिव रिजवान नादरी को भी समिति में शामिल किया गया है।