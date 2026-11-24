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अधिकतम तापमान

27.4 डिग्री सेल्सियस

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न्यूनतम तापमान

10.6 डिग्री सेल्सियस

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सूर्योदय 06:34 बजे सुबह

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सूर्यास्त 05:16 बजे सायं

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कुल शरीफ फातिहा

-रसूलाबाद में गुलपीर शाह बाबा के उर्स मुबारक पर कुल शरीफ की फातिहा सुबह 8 बजे से

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मेला

-संदलपुर ब्लॉक के दशहरी गांव में मूंडिया देव बाबा में मेला सुबह 10 बजे से

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बैठक

-मलासा ब्लॉक सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक सुबह 11 बजे



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पीडीए की बैठक

रनियां के एक गेस्ट हाउस में संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत पीडीए की बैठक दोपहर 12 बजे से

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आरती

बाला जी मंंदिर रूरा में विशेष आरती पूजन के बाद प्रसाद वितरण शाम 6 बजे

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9368724171

आसमान साफ रहेगा। सुबह गुलाबी ठंड के साथ धुंध दिखाई देने के आसार हैं। बारिश की संभावना नहीं है।