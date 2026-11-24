Kanpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:57 PM IST
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आसमान साफ रहेगा। सुबह गुलाबी ठंड के साथ धुंध दिखाई देने के आसार हैं। बारिश की संभावना नहीं है।
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अधिकतम तापमान
27.4 डिग्री सेल्सियस
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न्यूनतम तापमान
10.6 डिग्री सेल्सियस
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सूर्योदय 06:34 बजे सुबह
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सूर्यास्त 05:16 बजे सायं
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कुल शरीफ फातिहा
-रसूलाबाद में गुलपीर शाह बाबा के उर्स मुबारक पर कुल शरीफ की फातिहा सुबह 8 बजे से
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मेला
-संदलपुर ब्लॉक के दशहरी गांव में मूंडिया देव बाबा में मेला सुबह 10 बजे से
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बैठक
-मलासा ब्लॉक सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक सुबह 11 बजे
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पीडीए की बैठक
रनियां के एक गेस्ट हाउस में संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत पीडीए की बैठक दोपहर 12 बजे से
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आरती
बाला जी मंंदिर रूरा में विशेष आरती पूजन के बाद प्रसाद वितरण शाम 6 बजे
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9368724171
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27.4 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान
10.6 डिग्री सेल्सियस
सूर्योदय 06:34 बजे सुबह
सूर्यास्त 05:16 बजे सायं
कुल शरीफ फातिहा
-रसूलाबाद में गुलपीर शाह बाबा के उर्स मुबारक पर कुल शरीफ की फातिहा सुबह 8 बजे से
मेला
-संदलपुर ब्लॉक के दशहरी गांव में मूंडिया देव बाबा में मेला सुबह 10 बजे से
बैठक
-मलासा ब्लॉक सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक सुबह 11 बजे
पीडीए की बैठक
रनियां के एक गेस्ट हाउस में संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत पीडीए की बैठक दोपहर 12 बजे से
आरती
बाला जी मंंदिर रूरा में विशेष आरती पूजन के बाद प्रसाद वितरण शाम 6 बजे
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