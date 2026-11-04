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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hospital ready... awaiting doctors and staff for a year

Kanpur News: अस्पताल तैयार... साल भर से डॉक्टर, स्टाफ का इंतजार

Wed, 04 Nov 2026 02:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:11 AM IST
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Hospital ready... awaiting doctors and staff for a year
कानपुर। शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बनाया गया 100 बेड का अस्पताल हस्तांतरण के एक साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। डॉक्टरों और कर्मचारियों की तैनाती न होने से भवन पर ताला लटका है। वहीं, रखरखाव के अभाव में बरसात के दौरान अस्पताल की रंगाई-पुताई भी धुल गई, जिससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है।
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स्थानीय लोगों और मरीजों को उम्मीद थी कि अस्पताल शुरू होने से इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं का दबाव भी कम होगा, लेकिन जिम्मेदारों की हीलाहवाली से इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल संचालन की अब तक कोई निश्चित तारीख भी तय नहीं की गई है।
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अस्पताल के संचालन में देरी का कारण डॉक्टरों और स्टाफ की कमी है। इस संबंध में सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि चिकित्सकों और कर्मचारियों की तैनाती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उनके आने के बाद ही अस्पताल का संचालन शुरू हो सकेगा।
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