हरदोई: नाले में डूबने से युवक की मौत, दोस्त को उसके पिता ने बचाया, एनडीआरएफ ने बरामद किया शव, परिजन बेहाल

हरदोई जिले में संडीला कोतवाली क्षेत्र के बेहता नाले में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे में उसके साथ नहा रहा दोस्त भी डूबने लगा था, जिसे उसके पिता ने बचा लिया। शुक्रवार दोपहर एनडीआरएफ की टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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ग्राम किनहौटी निवासी सूरज उर्फ मोनू (19) पुत्र सुरेंद्र बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे गांव के पास स्थित बेहता नाले में अपने दोस्त शिवम (18) पुत्र लल्लू के साथ नहाने गया था। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान खेत से लौट रहे लल्लू की नजर दोनों पर पड़ी। उसने किसी तरह शिवम को पानी से बाहर खींचकर बचा लिया।