हरदोई सर्राफ लूटकांड: चालक ही निकला मास्टरमाइंड, मुठभेड़ में दो को लगी गोली और चार गिरफ्तार, ये सामान बरामद
Hardoi News: शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एनएच-731 पर लखनऊ के सर्राफा कारोबारी से हुई पां किलो चांदी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात का मास्टरमाइंड व्यापारी का ही कार चालक निकला, जिसने लुटेरों को लोकेशन दी थी।
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हरदोई जिले के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा कारोबारी से पांच किलो चांदी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की साजिश में व्यापारी का कार चालक ही घटना का मास्टर माइंड निकला। मामले की जांच में जुटी पुलिस की बृहस्पतिवार रात शाहाबाद बाईपास पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें दो बदमाशों के पैर पर गोली लगी है और दो अन्य को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दो आरोपी भागने में सफल हो गए।
लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित परम विहार निवासी सर्राफा कारोबारी हृदयराम सोनी बीती 27 सितंबर को शाहजहांपुर से लखनऊ लौट रहे थे। उनके पास एक झोले में पांच किलो और दूसरे में साढ़े 12 किलो चांदी थी। आरोप है कि कार चालक करन ने इसकी जानकारी लुटेरों को दी थी। बिलहरी के पास निर्माणाधीन टोल प्लाजा के निकट कार सवार बदमाशों ने व्यापारी की कार में पीछे से टक्कर मार दी। कार रुकने के बाद बदमाशों ने व्यापारी और चालक के साथ मारपीट की।
सफेद कार को रोकने का प्रयास किया
कार की पिछली खिड़की का शीशा तोड़कर पांच किलो चांदी से भरा झोला लेकर भाग गए, जबकि दूसरे झोले में रखी साढ़े 12 किलो चांदी बच गई। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली थी। उन्होंने एएसपी पश्चिमी अखिलेश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर खुलासे के निर्देश दिए थे। सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मलकापुर के पीछे बाईपास पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की सफेद कार को रोकने का प्रयास किया गया।
दो तमंचे, चार कारतूस समेत अन्य सामान बरामद
पुलिस को देखते ही कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुशील और विमल के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए। पुलिस ने अमन और चालक करन को भी घेराबंदी कर गिफ्तार कर लिया। जबकि, दो बदमाश भागने में सफल हो गए। मौके से दो तमंचे, चार कारतूस, वारदात में इस्तेमाल कार और सवा दो किलो चांदी बरामद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि घायल आरोपियों को सीएचसी से जिला अस्पताल भेजा गया। फरार दो आरोपियों की तलाश की जा रही है।