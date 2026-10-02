हरदोई सर्राफ लूटकांड: चालक ही निकला मास्टरमाइंड, मुठभेड़ में दो को लगी गोली और चार गिरफ्तार, ये सामान बरामद

हरदोई जिले के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा कारोबारी से पांच किलो चांदी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की साजिश में व्यापारी का कार चालक ही घटना का मास्टर माइंड निकला। मामले की जांच में जुटी पुलिस की बृहस्पतिवार रात शाहाबाद बाईपास पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें दो बदमाशों के पैर पर गोली लगी है और दो अन्य को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दो आरोपी भागने में सफल हो गए।

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लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित परम विहार निवासी सर्राफा कारोबारी हृदयराम सोनी बीती 27 सितंबर को शाहजहांपुर से लखनऊ लौट रहे थे। उनके पास एक झोले में पांच किलो और दूसरे में साढ़े 12 किलो चांदी थी। आरोप है कि कार चालक करन ने इसकी जानकारी लुटेरों को दी थी। बिलहरी के पास निर्माणाधीन टोल प्लाजा के निकट कार सवार बदमाशों ने व्यापारी की कार में पीछे से टक्कर मार दी। कार रुकने के बाद बदमाशों ने व्यापारी और चालक के साथ मारपीट की।