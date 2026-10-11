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हरदोई: पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी की हत्या, खेत में पड़ा मिला रक्तरंजित शव, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 11 Oct 2026 11:38 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 11:38 AM IST
सार

Hardoi News: शहर कोतवाली क्षेत्र के घमोइया गांव में एक पति ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका का शव मकान के पास स्थित खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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Hardoi Husband hacks wife to death with an axe blood stained body found in the field police investigating
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के घमोइया में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पत्नी का शव मकान के पड़ोस में ही स्थित खेत में पड़ा मिला। घमोइयां निवासी लल्ला सिंह मजदूरी करता था। पांच साल पहले उसकी शादी हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के नगरा निवासी दुर्गा (24 )के साथ हुई थी।

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रविवार सुबह लगभग नौ बजे ग्रामीणों ने यूपी 112 पर दुर्गा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि पति ने ही पत्नी की हत्या की है। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। जांच की जा रही है।

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