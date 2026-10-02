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हरदोई: बंद कमरे में मिले देवर-भाभी के शव, मासूम ने फंदे से लटका देखा, मृतका की मां ने लगाया आरोप, जांच शुरू

Fri, 02 Oct 2026 04:27 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 04:27 PM IST
सार

Hardoi News: बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र स्थित हबीबनगर गांव में एक बंद कमरे में देवर और भाभी के शव छत के कुंडे से संदिग्ध परिस्थितियों में लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़कर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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Hardoi Bodies of brother in law and sister in law found in locked room deceased woman mother levels allegation
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरदोई जिले में बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के हबीबनगर में शुक्रवार की सुबह एक बंद कमरे में देवर और भाभी के शव छत के कुंडे से लटके मिले। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर पहुंची मृतका की मां ने देवर पर ही भाभी की पिटाई करने के बाद लटकाने और फिर खुदकुशी करने का आरोप लगाया है।

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पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, हबीबनगर गांव निवासी राजाराम के तीन बेटों में सबसे बड़ा देशराज और सबसे छोटा बेटा रामरूप (22) बिजली मैकेनिक हैं और बाहर रहकर काम करते थे। बड़े बेटे देशराज की पत्नी सीमा (35) गांव में ही अपने तीन बेटे आयुष (10), शिव्यांश (8) और लक्ष्य (7) के साथ अलग मकान में रहती थी। पिता राजाराम ने बताया कि देशराज बीते एक माह से अयोध्या में काम कर रहा है और रामरूप भी वहीं था।

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दुपट्टे से सीमा और साड़ी से रामरूप को लटका देखा
सात दिन पहले ही वह गांव लौटा था। बताया कि रामरूप कभी अपने घर तो कभी सीमा के घर पर रूक जाता था। बृहस्पतिवार रात को भी वह वहीं पर था। राजाराम ने बताया कि शुक्रवार की सुबह साढ़े सात बजे उनका पोता शिव्यांश मां को पुकारते हुए दूसरे कमरे में गया। दरवाजा अंदर से बंद था तो उसने दीवार में बने झरोखे से झांक कर देखा। कमरे में छत के कुंडे से दुपट्टे के फंदे से सीमा और साड़ी से रामरूप को लटके देखा।

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हत्या कर शव लटकाने, फिर खुदकुशी करने का आरोप
उसने यह जानकारी बाबा राजाराम को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतरवाए। पंचनाम भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची बिलग्राम के झालापुरवा निवासी मृतका की मां सुदामा ने रामरूप पर सीमा की पिटाई के बाद हत्या कर शव लटकाने और फिर खुदकुशी करने का आरोप लगाया है।

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फाॅरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। इसमें दुपट्टे और साड़ी को भी साक्ष्य के रूप में रख लिया गया। बिलग्राम कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि मौके पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजन से मिलने वाले शिकायती पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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