हमीरपुर: रिमझिम इस्पात में भट्ठी लीक, गरम लावा की चपेट में आकर क्रेन चालक झुलसा, गंभीर हालत में कानपुर रेफर

हमीरपुर जिले में भरूआ सुमेरपुर कस्बे के फैक्टरी एरिया में संचालित रिमझिम इस्पात लिमिटेड में भट्ठी से गरम मैटल लीक हो गया। इससे एक क्रेन चालक गंभीर रूप झुलस गया। उसे इलाज के सदर भेजा गया, जहां से कानपुर रेफर कर दिया गया। आसपास पड़े स्क्रेप में आग लग गई, जिसे पानी डाल कर बुझाया गया।

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कस्बे की रिमझिम इस्पात में सुबह करीब पौने बारह बजे स्क्रैप गलाते समय भट्ठी लीक कर गई।जिससे गरम लावा जमीन में गिरने लगा।उसके पास से क्रेन लेकर गुजर रहा चालक रामकिशोर प्रजापति (57) उसकी लपट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।जिसे तत्काल फैक्टरी के क्लीनिक में भर्ती कर प्राथमिक उपचार किया गया।