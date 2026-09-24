हमीरपुर: पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, घर में ही बैठा रहा आरोपी बेटी, चंद रुपयों को लेकर हुआ था विवाद

हमीरपुर जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के पारा ओझी गांव में बृहस्पतिवार सुबह रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद में बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से भागा नहीं, बल्कि घर में ही मौजूद रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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बुजुर्ग की हत्या की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। पारा ओझी गांव निवासी नवाब अली (85) सुबह घर पर थे। इसी दौरान उनके बेटे रमजान का पिता से रुपये मांगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रमजान ने कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से नवाब अली की मौत हो गई।