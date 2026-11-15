हमीरपुर हादसा: रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत और दो गंभीर, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर लगाया जाम

हमीरपुर जिले में भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में खेत जा रहे बाइक सवारों को रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिससे एक किशोरी की मौके पर मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी लाया गया। हालत नाजुक होने पर दोनों को सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा कर मुआवजे की मांग कर रहे है। घटना की सूचना पाकर एसडीएम सदर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए है।

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टेढ़ा गांव निवासी अवधेश कुमार ने बताया कि उसकी बुआ गंधारी का बेटा सुमित उर्फ सुन्दरम पुत्र गंगाराम निवासी सोनापुरवा थाना पैलानी जनपद बांदा घर आया हुआ था। रविवार को वह बाइक से मेरी छोटी बहन काजल(14), मंदाकिनी(16) को लेकर खेतों की ओर जा रहा था।तभी दोपहर करीब एक बजे टेढ़ा पावर हाउस के सामने सुमेरपुर बांदा स्टेट हाईवे बांदा की ओर जा रही रोडवेज बस ने कुचल दिया।जिससे बाइक सवार काजल की मौके पर मौत हो गई।जबकि बाइक चालक सुमित,मं दाकिनी घायल हो गई।