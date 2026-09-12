कानपुर: गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व श्रद्धा से मनाया, हजारों संगत ने छका गुरु का अटूट लंगर

हजारों की संगत ने छका गुरु का अटूट लंगर

प्रकाश पर्व के मुख्य दिन सुबह 11 बजे से गुरु का अटूट लंगर शुरू हुआ। इसमें हजारों की संख्या में पहुंची संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान संगत के लिए लंगर की व्यवस्था लगातार जारी रही। श्रद्धालुओं ने प्रकाश पर्व के कार्यक्रमों में शामिल होकर गुरु का आशीर्वाद लिया।







