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कानपुर: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न्स का काली पट्टी बांधकर विरोध

Tue, 25 Aug 2026 02:20 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 25 Aug 2026 02:20 PM IST
सार

गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एमबीबीएस इंटर्न्स ने 30 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की मांग को लेकर बांह पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध जताया।

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GSVM Medical College MBBS Interns Protest Wearing Black Bands Over Stipend Demand
एमबीबीएस इंटर्न्स ने बांधी काली पट्टी - फोटो : amar ujala

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इंटर्न्स ने कहा कि वे स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किए बिना सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के एमबीबीएस इंटर्न्स लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न अरुण गौर ने बताया कि हाल ही में प्रो. डॉ. केके सिंह ने डीजीएमई और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस संबंध में चर्चा की थी।

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अधिकारियों की ओर से आश्वासन मिला है कि स्टाइपेंड बढ़ोतरी का प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। शासन से मिले आश्वासन के बाद इंटर्न्स ने मुख्य आंदोलन को 7 सितंबर 2026 तक स्थगि करने का निर्णय लिया है। हालांकि, सरकार को मांग की याद दिलाने के लिए प्रदेशभर के इंटर्न्स ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं।

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प्रदर्शनकारी इंटर्न्स का कहना है कि यदि 7 सितंबर तक सरकार की ओर से लिखित और ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 8 सितंबर 2026 से प्रदेशव्यापी हड़ताल और आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा।

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