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Kanpur News: चार सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए किया भूमि पूजन

Thu, 15 Oct 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:02 AM IST
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Ground-breaking ceremony held for the installation of four submersible pumps.
कानपुर। गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बुधवार को चार सबमर्सिबल पंप लगाने के कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि 7.04 लाख की लागत से ये पंप रविदासपुरम छठ पूजा घाट के पास वाली सड़क, यूपी किराना स्कूल के पास, जमुई इस्पात नगर और पनकी आंबेडकर नगर बस्ती में लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर पार्षद कविता वीरेंद्र चौहान, अनुज कुशवाहा, सोनू सिंह, राजेश कुमार, रंजीत सिंह, नेहा कुशवाहा, रानी वर्मा, सोनाली आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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