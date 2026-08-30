Kanpur News: गोरखपुर-लखनऊ और नोएडा-मेरठ में आज होगी टक्कर
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:27 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:27 AM IST
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कानपुर। यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण में रविवार को दो अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच गोरखपुर लायंस और लखनऊ फॉल्कंस के बीच दोपहर तीन बजे से ग्रीनपार्क स्टेडियम में होगा। वहीं शाम साढ़े सात बजे नोएडा सुपरकिंग्स का सामना मेरठ मावेरिक्स से होगा।
गोरखपुर की टीम लखनऊ को हराकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमें इससे पहले भी लीग में आमने-सामने आ चुकी हैं। दूसरे मुकाबले में नोएडा के सामने मेरठ चुनौती होगी। मेरठ की टीम जीत की लय बरकरार रखते हुए अपने अभियान को और मजबूत करना चाहेगी। वहीं नोएडा की नजर जीत के साथ अंक तालिका में सुधार करने पर होगी।
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गोरखपुर की टीम लखनऊ को हराकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमें इससे पहले भी लीग में आमने-सामने आ चुकी हैं। दूसरे मुकाबले में नोएडा के सामने मेरठ चुनौती होगी। मेरठ की टीम जीत की लय बरकरार रखते हुए अपने अभियान को और मजबूत करना चाहेगी। वहीं नोएडा की नजर जीत के साथ अंक तालिका में सुधार करने पर होगी।
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