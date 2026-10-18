फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Gold and silver prices fluctuate for three days

Kanpur News: तीन दिन से सोना-चांदी के भावों में उतार-चढ़ाव

Sun, 18 Oct 2026 02:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Gold and silver prices fluctuate for three days
कानपुर। सोने-चांदी के भावों में तीन दिन से उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इस साल जनवरी में सोने-चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। चांदी चार लाख रुपये प्रति किलो और सोना 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को चांदी का भाव 2,14,500 रुपये किलो हो गया था जबकि एमसीएक्स में भाव 2,11,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया था। इसी तरह सोना प्रति 10 ग्राम 1,49,700 रुपये हो गया था। शुक्रवार को चांदी 2,17,500 रुपये किलो और सोने 1,50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। शनिवार को भाव में फिर गिरावट देखी गई। चांदी 2,15,500 रुपये किलो और सोने 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
विज्ञापन

अब त्योहार में सराफा बाजार में राैनक बढ़ रही है। शहर में सामान्य दिनों में पहले 35 किलो सोना और 200 किलो चांदी की बिक्री होती थी। अब 10 किलो सोना और 50-60 किलो चांदी की बिक्री होने लगी है। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा ने बताया कि जिन घरों में नवंबर-दिसंबर या अगले साल शादियां हैं वह बुकिंग करा रहे हैं। मौजूदा समय में भाव भी कुछ कम हुए हैं। करवाचौथ और धनतेरस के लिए भी रिटेल कारोबारियों ने खरीद बढ़ाई है। गहनों, सिक्कों और ठोस सोना-चांदी की मांग बढ़ी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed