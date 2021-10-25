Kanpur News: ख्योरा कटरी के कई गांवों में गंगा की दस्तक, भगवानदीनपुरवा मार्ग डूबा

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ग्रामीणों के मुताबिक जलस्तर शुक्रवार तक इसी तरह बढ़ा तो नाव से भी आवागमन मुश्किल हो सकता है। भगवानदीनपुरवा निवासी रोहित निषाद के मुताबिक दयाल फार्म के पास करीब तीन फीट पानी भर चुका है। रास्ते पर पानी बढ़ने से ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित है और गांव के संपर्क को लेकर चिंता बढ़ गई है। तहसीलदार विनय द्विवेदी और लेखपाल प्रतीक शुक्ला ने भगवानदीनपुरवा, मक्कापुरवा और दुर्गापुरवा पहुंचकर स्थिति देखी और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा। वहीं गंगा बैराज के गेज कीपर उत्तम पाल ने बताया कि नरौरा से करीब 1.10 लाख क्यूसेक और हरिद्वार से 69 हजार क्यूसेक पानी की लगातार आवक हो रही है। इसके चलते जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है।खेतों में पानी, औने-पौने दाम पर बेच रहे सब्जियांकटरी के खेतों में पानी भरने से सब्जियों के सड़ने का खतरा है। किसान नुकसान से बचने के लिए भिंडी, बैंगन समेत तैयार सब्जियां जल्द तोड़कर कम दाम में बेच रहे हैं। अमरूद के बागों में भी पानी भरने से पेड़ों पर कीटों का प्रकोप बढ़ने लगा है।100 परिवारों को बांटी राहत सामग्रीबर्रा के आई सेक्टर स्थित कंपोजिट विद्यालय के बाढ़ राहत शिविर में गुरुवार को 100 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई। विधायक महेश त्रिवेदी ने भी सामग्री वितरित की। गौरतलब है कि बर्रा-8 वरुण विहार कच्ची बस्ती में पांडु नदी का पानी आने से पूरी बस्ती जलमग्न हो चुकी है। यहां पर घुटनों तक पानी भरा है और लोग सड़क पर अपनी गृहस्थी रखने को मजबूर हैं।