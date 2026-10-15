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Kanpur News: बिना ऑपरेशन बुजुर्ग महिला की पित्त की नली में फंसी पथरी निकाली

Thu, 15 Oct 2026 02:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:01 AM IST
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Gallstone stuck in elderly woman's bile duct removed without surgery.
कानपुर। जीएसवीएम पीजीआई के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में डॉक्टरों ने 90 वर्षीय महिला की पित्त की नली में फंसी दो सेंटीमीटर की बड़ी पथरी निकालकर उनकी जान बचाई। कानपुर देहात निवासी महिला पेट में तेज दर्द, पीलिया, ठंड और तेज बुखार से पीड़ित थीं। परिजनों ने उन्हें विभागाध्यक्ष डॉ. विनय कुमार को दिखाया। गंभीर हालत के चलते 12 अक्तूबर को उन्हें भर्ती कराया गया।
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जांच में पित्त की नली में बड़ी पथरी फंसी होने और मवाद बनने की पुष्टि हुई। अधिक उम्र के कारण पारंपरिक सर्जरी जोखिम भरी थी। ऐसे में डॉक्टरों ने स्पाई ग्लास इंडोस्कोप और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी तकनीक से पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाला। बिना चीर-फाड़ की गई इस प्रक्रिया के बाद महिला की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उपचार करने वाली टीम में डॉ. ध्रुव ठाकुर और डॉ. सत्यम कुमार सिंह सहित अन्य चिकित्सक शामिल रहे।
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