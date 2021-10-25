Kanpur News: नवरात्र में फलाहार पड़ेगा महंगा

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कारोबारियों के मुताबिक ग्राहक जो सामान पहले किलो और दो किलो में ले रहे थे, वही अब आधा किलो ले रहे हैं। कई बार तो ग्राहकों से भाव को लेकर बहस भी हो जाती है। बिक्री के लिए 50, 100 व 250 ग्राम के मेवा के पैकेट तैयार किए हैं। जरूरत के अनुसार ग्राहक खरीद रहे हैं। स्टेट बैंक रोड स्थित किराना व्यापारी राकेश राजपूत ने बताया कि नवरात्र में कई श्रद्धालु व्रत भी करते हैं। वह इस दौरान फलाहार करते हैं, जिसमें कुट्टू की मिंग, समा के चावल, साबूदाना आदि शामिल विशेष रूप से शामिल हैं। इस बार इसकी बिक्री काफी हद तक कम हो रही है। बाजार में इस समय कुट्टू का मिंग 140 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है जबकि साबूदाना 100 रुपये व समा के चावल का रेट 230 रुपये किलो चल रहा है।...............एक साल में इस तरह बढ़े भावखाद्य सामग्री - 2025 - 2026कुट्टू की मिंग - 100 - 140समा के चावल - 130 - 230साबूदाना - 70 - 100सिंघाड़ा - 130 - 190छुआरा - 180 - 240नारियल - 340 - 400किशमिश - 380 - 500छोटी इलायची - 3800 - 4500बादाम - 850 - 1220पिस्ता - 1200 - 1750चीनी - 43 - 50