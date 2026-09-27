Kanpur News: शताब्दी समेत कई ट्रेनों के फेरे कोहरे में होंगे कम

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बताया कि कानपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन संचालित होती है। यह ट्रेन एक दिसंबर से 27 फरवरी तक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को निरस्त रहेगी। इसके अलावा झांसी-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी। प्रयागराज-मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली बापू धाम एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक निरस्त रहेगी। वहीं, झांसी से कोलकाता के बीच चलने वाली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस चार दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी।ग्वालियर-बरौनी मेल सोमवार व गुरुवार और बरौनी-ग्वालियर मेल मंगलवार व शुक्रवार को निरस्त रहेगी। आगरा फोर्ट-लखनऊ शनिवार व रविवार को नहीं चलेगी। आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार तथा वापसी वाली मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को निरस्त रहेगी। वहीं, हावड़ा से मथुरा के बीच चलने वाली चंबल एक्सप्रेस चार दिसंबर से 22 फरवरी तक मथुरा-आगरा कैंट के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।