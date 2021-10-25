Kanpur News: हमलावरों की तलाश में चार टीमें लगातार मार रही दबिश, सफलता नहीं

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पीड़ित पिता यशपाल सिंह निवासी भट्टा बस्ती इंद्रानगर ने थाने में दी तहरीर में बताया कि 10 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे बेटा शिवम घर के अंदर टहल रहा था। तभी एक बाइक पर सवार होकर निखिल पुत्र प्रताप चक निवासी भट्टा बस्ती, सोएब मंसूरी पुत्र सोनू मंसूरी निवासी नई बस्ती भट्टा बस्ती, राजकुमार यादव निवासी दुल्हाराय का पुरवा फफूंद और एक अज्ञात युवक उनके घर पहुंचे और गेट पर पत्थर मारते हुए गाली-गलौज करने लगे थे। जब शिवम ने गेट खोला तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया था। गोली शिवम की पीठ में लगकर छाती को चीरते हुए पार हो गई थी।फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पिता की तहरीर पर पुलिस ने निखिल, सोएब मंसूरी, राजकुमार यादव व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने रविवार को बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। सर्विलांस सक्रिय कर दिया गया है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।